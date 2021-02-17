Стало известно имя первой участницы 8-го сезона шоу «Холостяк»

Личная жизнь Тимати находится под пристальным вниманием поклонников. Долгое время фанаты музыканта были убеждены, что разрыв с Анастасией Решетовой лишь пиар-ход перед новым сезоном «Холостяка», в котором артист принял участие.

Портал Peopletalk рассекретил имя первой участницей восьмого сезона «Холостяка» с Тимати. Ей стала модель Даша Погадаева. Впервые за весь проект главный герой решил лично пригласить каждую из претенденток на его сердце.

Количество заявок в этом сезоне побило все рекорды — за рэпера хотели побороться 40 000 девушек со всего мира.