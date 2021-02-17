Стало известно имя первой участницы 8-го сезона шоу «Холостяк»
Фото: Instagram / @dashapogadaevaa
Личная жизнь Тимати находится под пристальным вниманием поклонников. Долгое время фанаты музыканта были убеждены, что разрыв с Анастасией Решетовой лишь пиар-ход перед новым сезоном «Холостяка», в котором артист принял участие.
Портал Peopletalk рассекретил имя первой участницей восьмого сезона «Холостяка» с Тимати. Ей стала модель Даша Погадаева. Впервые за весь проект главный герой решил лично пригласить каждую из претенденток на его сердце.
Количество заявок в этом сезоне побило все рекорды — за рэпера хотели побороться 40 000 девушек со всего мира.
Одной из первых, кто получил персональное приглашение от музыканта, стала модель и телеведущая Даша Погадаева. Артист приехал к девушке на съемки, вручив ей букет цветов и пригласил ее стать участницей сезона.
Напомним, что съемки нового сезона шоу «Холостяк» прошли в Дубае, а сам рэпер появился там в непривычном образе романтика, который умеет действительно красиво ухаживать за девушками. Кольцо, которое он приобрел для финала шоу, стало самым дорогим за всю историю проекта.
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Фото: Instagram / @dashapogadaevaa