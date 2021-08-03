Убивший свою жену-модель фотограф Дмитрий Лошагин выйдет по УДО: срок сократили почти в два раза
Сегодня Россию потрясла новость: зверски убивший жену фотограф будет освобожден по УДО. Сидеть ему осталось всего 2,5 года. При том что неоднократно адвокат родителей потерпевшей открыто говорил, насколько они боятся мести убийцы после его выхода на свободу. В декабре 2020-го Чкаловский суд смягчил приговор, заменив срок на три года и 25 дней, но в феврале 2021 данное решение отменил областной суд, тогда Дмитрию Лошагину не удалось досрочно выйти на свободу — его срок по-прежнему составлял 10 лет.
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Фото: Кадр программы
Но после сегодняшнего заседания Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение: «Ходатайство Лошагина Дмитрия Александровича об условно-досрочном освобождении удовлетворить», — передает слова судьи ТАСС.
Напомним, что убийство модели Юлии Прокопьевой произошло в Екатеринбурге в 2013 году в ночь на 23 августа. Одну из самых красивых и успешных моделей города нашли сожженной в лесопосадке. После экспертиза установила, что Юлии свернули шею, а до этого избили. Главным подозреваемым в деле стал ее супруг, известный фотограф Дмитрий Лошагин, который в ту ночь находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В 2015 году его отправили за решетку на 10 лет.
Фото и видео: Кадры из телевизионной программы
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