Убивший свою жену-модель фотограф Дмитрий Лошагин выйдет по УДО: срок сократили почти в два раза

Напомним, что убийство модели Юлии Прокопьевой произошло в Екатеринбурге в 2013 году в ночь на 23 августа. Одну из самых красивых и успешных моделей города нашли сожженной в лесопосадке. После экспертиза установила, что Юлии свернули шею, а до этого избили. Главным подозреваемым в деле стал ее супруг, известный фотограф Дмитрий Лошагин, который в ту ночь находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В 2015 году его отправили за решетку на 10 лет.