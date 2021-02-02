Убившему жену фотографу Дмитрию Лошагину не удалось выйти из тюрьмы раньше срока

Громкая история вокруг убийства модели Юлии Прокопьевой произошла в Екатеринбурге в 2013 году. Одну из самых красивых и успешных моделей города нашли сожженной в лесопосадке. После экспертиза установила, что Юлии свернули шею, а до этого избили. Главным подозреваемым в деле стал ее супруг, известный фотограф Дмитрий Лошагин. В 2015 году его отправили за решетку на 10 лет.

Но Лошагин подал прошение о досрочном освобождении, которое рассмотрели в Свердловском областном суде.

На слушаниях адвокат семьи Юлии отметил, что Лошагина ни в коем случае нельзя выпускать на свободу, иначе он может начать мстить. «Удовлетворение его просьбы — это, по сути, предоставление свободы. Мои доверители боятся его. А моральный вред, который был причинен потерпевшим, Лошагин не хотел погашать. Он постоянно судился», — цитирует юриста «СтарХит».

Лошагин ранее пытался получить часть наследства убитой же им жены, и повесить на осиротевших родителей часть кредита, который он оформил еще до смерти Юлии. Имущество и долги, получанные во время брака, делятся между наследниками пополам, рассудил осужденный.

В суде представитель прокуратуры выразил простест против освобождения бывшего фотографа. «У Лошагина были дисциплинарные взыскания во время отбывания срока. Загладить вину перед потерпевшими он не пытался. И еще обращает на себя внимание мнение представителей администрации колонии, поскольку они непосредственно наблюдают за осужденными. Они не поддержали ходатайство Лошагина! С учетом этого мы не видим оснований для удовлетворения требований осужденного. Нужно отменить постановление Чкаловского суда и вынести новое, согласно которому и отказать Лошагину», — отметил сотрудник прокуратуры.

Защитник Лошагина заявил, что его доверитель погасил все долги перед семьей убитой им жены.

В итоге Лошагину не удалось досрочно выйти на свободу — он остается за решеткой.