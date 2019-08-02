«У вас фонарь поплыл»: Марию Погребняк высмеяли за увлечение фотошопом

«Зачем так фотошопить лицо????Ничего общего с оригиналом», «абсолютно никакой индивидуальности, все под капирку», «И так худая за чем талию тянуть так чтоб рядом фонарь поплыл», - посыпалась критика (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Многие подписчики упрекнули Погребняк в том, что фонарь при «моделировании» талии завалился, что выдает неумелое пользование фоторедактором. Правда, время спустя подобные комментарии из-под фото почему-то исчезли.

Напомним, на днях Марию Погребняк раскритиковали за видео в ванной с тремя сыновьями.