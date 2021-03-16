У певицы Славы умерла мама — «Могу только рыдать круглосуточно»

Как уточнила исполнительница, она тяжело переживает потерю. Из-за трагедии она отказалась от всех мероприятий, съемок и не выходит из дома. Певица добавила, что была очень близка с матерью, которая поддерживала ее во всех начинаниях и никогда не осуждала.

«Месяц назад от нас ушла мама. Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: «почему не пришла», «почему не можете» (это по сьемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу, только рыдать круглосуточно», - подчеркнула она.