У певицы Славы умерла мама — «Могу только рыдать круглосуточно»
Фото: instagram.com/nastya_slava
Как уточнила исполнительница, она тяжело переживает потерю. Из-за трагедии она отказалась от всех мероприятий, съемок и не выходит из дома. Певица добавила, что была очень близка с матерью, которая поддерживала ее во всех начинаниях и никогда не осуждала.
«Месяц назад от нас ушла мама. Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: «почему не пришла», «почему не можете» (это по сьемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу, только рыдать круглосуточно», - подчеркнула она.
Слава добавила, что ее спасает работа, так как она старается не терять самообладания на людях. При этом Славе и ее сестре каждый день становится только хуже. «Мама была очень веселым, позитивным, добрым, жизнерадостным человеком, а главное - здоровым», - сказала она. Как выяснилось, незадолго до смерти родственница Славы подхватила коронавирус.
Ранее певица Слава показала подписчикам, как прошел праздничный день в ее семье - младшей дочери Антонине исполнилось девять лет. Напомним, старшую дочь Анастасия Сланевская родила в 1999 году от первого супруга Константина Морозова. Их брак не был долгим и распался из-за бытовых неурядиц. С Анатолием Данилицким, от которого она родила младшую дочь, Слава вместе почти 20 лет.
Фото: Instagram/@nastya_slava
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!