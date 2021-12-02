У обгоревшей в пожаре Хлебниковой началось заражение тканей лица
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Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Состояние Марины Хлебниковой, попавшей в страшную беду, продолжает беспокоить врачей и поклонников. Как сообщает телеграм-канал Mash, у артистки началось заражение тканей лица на месте ожогов. В палату к ней не пускают близких и родственников, так как пациентка может чем-то заразиться, что усугубит ее состояние. Кроме того, врачи полагают, что общение станет для нее слишком сильным стрессом.
Медики отмечают, что у артистки очень сильно пострадали глаза — у нее серьезный ожог роговицы. Кроме того, ее лечат антибиотиками, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Напомним, что Марина Хлебникова обгорела во время пожара, который произошел в ее квартире. У нее ожоги более 20% тела, а врачи с самого начала опасались возможных осложнений.
«Состояние пациентки сейчас стабильно тяжелое. Марина в сознании, но периодически ее подключают к ИВЛ, поскольку самостоятельно дышать наша больная пока может не всегда. Ни о каком переводе в палату разговора сейчас нет. Идет интоксикация организма», — рассказал журналистам врач отделения, где находится певица.
Фото: Global Look press