У обгоревшей в пожаре Хлебниковой началось заражение тканей лица

Состояние Марины Хлебниковой, попавшей в страшную беду, продолжает беспокоить врачей и поклонников. Как сообщает телеграм-канал Mash, у артистки началось заражение тканей лица на месте ожогов. В палату к ней не пускают близких и родственников, так как пациентка может чем-то заразиться, что усугубит ее состояние. Кроме того, врачи полагают, что общение станет для нее слишком сильным стрессом.

Медики отмечают, что у артистки очень сильно пострадали глаза — у нее серьезный ожог роговицы. Кроме того, ее лечат антибиотиками, чтобы предотвратить распространение инфекции.