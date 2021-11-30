Врачи прокомментировали состояние пострадавшей в огне Марины Хлебниковой

Врачи рассказали новые подробности о состоянии Марины Хлебниковой, которая находится в реанимации с сильными ожогами. Как отмечают специалисты, думать о переводе в обычную палату пока рано.

«Состояние пациентки сейчас стабильно-тяжелое. Марина в сознании, но периодически ее подключают к ИВЛ, поскольку самостоятельно дышать наша больная пока может не всегда. Ни о каком переводе в палату разговора сейчас нет. Идет интоксикация организма, констатируют медики, которые делают все для облегчения участи пострадавшей и очень сочувствуют ее состоянию», — рассказал «Собеседнику» врач отделения, где находится певица.