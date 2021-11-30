Врачи прокомментировали состояние пострадавшей в огне Марины Хлебниковой
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Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Врачи рассказали новые подробности о состоянии Марины Хлебниковой, которая находится в реанимации с сильными ожогами. Как отмечают специалисты, думать о переводе в обычную палату пока рано.
«Состояние пациентки сейчас стабильно-тяжелое. Марина в сознании, но периодически ее подключают к ИВЛ, поскольку самостоятельно дышать наша больная пока может не всегда. Ни о каком переводе в палату разговора сейчас нет. Идет интоксикация организма, констатируют медики, которые делают все для облегчения участи пострадавшей и очень сочувствуют ее состоянию», — рассказал «Собеседнику» врач отделения, где находится певица.
Как отмечает доктор медицинских наук, профессор Жанна Гарданова, ситуацию осложняют заражение и сильные боли.
«Марина Хлебникова находится в ожоговом отделении, получает всю необходимую помощь. Но, к сожалению, часто после ожогов наступают осложнения и в случае Марины Хлебниковой так и произошло. Осложнение связано с инфицированием синегнойной палочкой. Это потребует дополнительного лечения антибиотиками. Участь пациентов ожогового отделения всегда сопряжена с сильными болями, крайне сильными. Если вы обожгли палец, то дуете на него, а здесь 30% ожогов поверхности тела и боли у Марины нестерпимые, поэтому периодически ей дают "отдохнуть" и погружают в медикаментозное состояние сна, подключая к аппарату ИВЛ», — рассказала специалист.
Фото: Global Look press