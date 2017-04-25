Сегодня, 25 апреля, в московском Перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» актриса Галина Боб стала мамой во второй раз. Малыш появилась на свет чуть больше часа назад, в 22:12. Об этом звезда сообщила в Instagram.

Видеоролик, в котором счастливая мама показывает кроху, опубликован через 23 минуты после радостного события:

Публикация от Galina Bob (@galabob)Апр 25 2017 в 12:36 PDT

За несколько часов до этого Галина со слезами на глазах рассказывала, что у нее отошли воды, ей больно и страшно, и она едет в роддом:

Публикация от Galina Bob (@galabob)Апр 25 2017 в 9:07 PDT

«Ну вот, друзья, для тех, кто спрашивал, когда же я рожу, вот прямо сейчас я еду рожать. Все что надо вылилось. Страшно ли мне? Да, очень! В общем, всем привет! Уже потом буду писать… Короче, стремно что-то второй раз. А еще 9 баллов, пробки в Москве и я вообще не понимаю, как мы доедем… Серега, гони», — цитировал ее сайт Letidor.

Напомним, что вместе с супругом Сергеем Корягиным Галина Боб воспитывает 2-летнего сына Леву. О том, что она беременна вторым ребенком, актриса поняла, когда находилась на третьем месяце.

Поздравляем счастливую маму!

Фото: instagram.com