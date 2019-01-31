«У меня забрали зубы, я стала слышать голоса»: Катя Лель рассказала о встречах с инопланетянами

В своем блоге Катя Лель с завидной периодичностью показывает подписчикам видеозаписи, на которых заметно яркое пятно над ее домом. Это — НЛО, уверена звезда. По ее мнению, инопланетяне наблюдают за ней на протяжении всей жизни. О своих встречах с неизведанным певица рассказала в откровенном интервью изданию Super. Инопланетяне впервые посетили Катю когда она была маленькая, и затем стали частыми гостями в ее жизни. Загадочных высоких людей, окруженных светом, видела вся семья, утверждает звезда.

«У нас был свой большой дом. Мы сидели за кухонным столом у окна, я сидела где у нас цвели ромашки. И вдруг взгляд заострил у всех наш на каком-то свечении за окном, очень сильном. То есть я увидела как три огненно-красно-желтых луча опускаются в центр круга светящегося, четко и ровно опускаются. Я поняла, что это видели все. Что потом произошло. Тишина. Я первая очнулась. Все смотрят на меня. Тишина. Я говорю: "Что уставились?" Сестре оставили информацию, Ире. И она с испуганными глазами сказала: "Открой свой рот"», — вспоминает звезда. Когда будущая певица открыла рот, она не могла поверить своим глазам: с левой и правой сторон она не обнаружила зубов.

«На следующий день после того, как у меня без боли и крови забрали зубы, я стала слышать голоса — мужские, женские — со мной стали выходить на контакт, одна я слышала», — вспоминает звезда.

При следующем контакте ее навестили шестеро высоких людей, представившиеся уфологами, и объяснили, что ее зубы были взяты с планеты Земля для эксперимента. На просьбу помочь ей перестать бояться они ответили, что она справится только сама.

Еще через девять дней после того, как у Кати «взяли зубы», она начала есть и пришла в себя. Однако вечером, обездвижив маму и сестру, «инопланетяне» забрали Катю на корабль. «Я спокойно начинаю понимать: я где-то нахожусь, я слышу голоса, и тут ко мне... понятно... я вижу ботинки, мужские ботинки... очень спокойный приятный голос лет тридцати. Он подходит ко мне, человеческий облик, он берет меня за руку и говорит: "Ну что Катя, ты готова?" Я говорю: "К чему готова?", — я голову не поднимаю при этом. И он говорит: "Ну разве мы тебя недостаточно подготовили?" И тут я понимаю, что все эти вещие сны, с 14 лет которые я видела, они давали. То есть они готовили меня получается с 14 лет, за два года до этого. И я понимаю, что все эти вещие сны, которые я видела, это они мне давали. Я поняла, что я нахожусь у них, и спокойно сказала: "Я прошу вас, дайте мне еще время, мне нужно еще много песен спеть". Это сейчас смешно рассуждать, но там было не смешно. И вдруг у меня перехватило дыхание, я вскакиваю с кровати, и кричу: "Мама, Ира, вы видели их"?», — рассказывает женщина. Сестра рассказала, что видела трех человек, они снова брали у Кати зубы, с левой стороны. мама подтвердила, что она это тоже видела.

Жизнь, которая началась позже, Катя называет «страшным временем, когда потерялся покой». Папу, который смеялся над историями дочери, «инопланетяне» наказали, опустив его пальцы в кипящую воду. Точно так «инопланетяне» стали защищать ее от людей, которые смеялись над ней, когда она рассказывала им про встречу с НЛО.

Долгое время инопланетяне с завидным постоянством посещали будущую звезду и поили неизвестным лекарством, от которого она начала слышать мысли людей. «Я очень благодарна судьбе. Наверное, так должно было произойти — чтобы в 16 лет я должна была пройти очень серьезное испытание в жизни. Мне потом сказали, что я с самого рождения была помечена. Не исключено, что есть такая планета, по которой гуляют мои клоны», — размышляет Лель.

Посещают «инопланетяне» ее и сейчас. Видео, которые звезда публиковала в своем блоге, вызвали массу обсуждений у ее подписчиков. Интересно, пришельцы наказывали тех, кто смеялся над откровениями певицы?