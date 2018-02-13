В жизни 43-летней Кати Лель происходят странные события.

Несколько лет назад популярная певица Катя Лель рассказывала о встрече с НЛО и ее неприятных и даже пугающих последствиях. Артистка предполагает, что в последнее время инопланетный разум снова проявляет к ней интерес. Уже несколько дней подряд Лель видит в небе над своим домом загадочные точки. Сегодня звезда поделилась очередным видео.

«Только посмотрю в окно и снова вижу, сейчас в 22.12 ч, 3 раза прилетало и улетало в течение 10 мин... может, нам что-то всем хотят что-то сказать важное, как думаете? (извините, что не успела дожевать, увидела в окне и побежала снимать)», — заинтригована женщина. Та же мигающая точка прилетала к ней и вчера:

«Странно. Что это? Точно НЛО», «По всей вероятности, это звездочка. Дрон не может быть. Они все-таки летают. На одном месте не стоят», «Может отсвечивает», «Это самолёт, он двигался прямо на вас, и поэтому кажется, что висит! Их прожектора светят именно так. Потом сворачивает и получается, будто улетел )) у меня есть около дома одна улица, и там всегда они висят )) долго думал, что это ) и оказалось, что это их маршрут, взлетают с Домодедово и летят на восток», «Это не японский фонарик?», «Это вертолет, наверно, они же низко летают и не запрещены над Москвой, самолеты запрещены над Мск», — строяд догадки подписчики певицы. Визиты НЛО происходили и в январе 2018, и в ноябре 2017 года.