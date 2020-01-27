Шейк примерила стильное каре и «макияж без макияжа» и рассказала о жизни после разрыва с Купером

Обнажила Ирина в этом номере не только свое лицо, но и душу. В беседе с главным редактором она поделилась не только секретами своей внешности, но и рассказала о детстве, проведенном в Советском Союзе, о ранней потере отца, о том, как после этой трагедии им пришлось выживать семьей, состоящей из одних женщин.

«Я всегда чувствовала, будто родилась не в том теле. Я чувствовала, что должна была родиться мальчиком... я не знаю, почему. Возможно потому, что мой папа всегда хотел, чтобы у него родился мальчик», — призналась она. — «Когда он умер, я подумала: "Раз я чувствую себя мальчиком, теперь настало мое время заботиться о семье". Я пообещала себе никогда не выходить замуж. Конечно, позже я это переросла, и теперь мне нравится быть женщиной. Но я помню то ощущение».

«Мне кажется, в любых даже самых хороших отношениях ты показываешь и свои лучшие, и свои худшие черты. Это — природа любого живого существа. Два отличных человека совсем не обязательно составят хорошую пару», — поделилась она мыслями об отношениях и разрыве с Брэдли Купером. — «Я думаю, мне очень повезло испытать то, что было между нами. Жизнь без Б. — новая почва. Иногда бывает трудно найти баланс между бытом матери-одиночки и жизнью работающей мамы. Поверь мне, иногда я просыпаюсь и думаю: "О Боже, я не знаю, что мне делать, я разрываюсь на кусочки"».

Встретить того, кто смог бы по-достоинству оценить, какое сокровище он приобрел, Ирине непросто. «Я сильная личность, и я точно знаю, что именно я хочу, и мне кажется, некоторые мужчины боятся этого. Если кто-то покинул мою жизнь, то он покинул ее навсегда, я обрезаю все нити. Мне кажется, многие люди боятся моей холодности. И также я думаю, что немногие знают, что за ней прячется милая девушка, которая может даже плакать на интервью», — улыбнулась Ирина в беседе с главным редактором.