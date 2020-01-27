Шейк примерила стильное каре и «макияж без макияжа» и рассказала о жизни после разрыва с Купером
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Sonia Moskowitz/globallookpress
В этот понедельник, 27 января, супермодель Ирина Шейк похвасталась очередной обложкой. На съемках звездная мама примерила необычный для себя образ — стильное каре и очень нежный макияж с акцентом на здоровую светящуюся изнутри кожу.
«С того дня, как мы встретились, моя дружба с тобой, Эдуард Эннинфул (Главный редактор British Vogue, — прим.ред.), значит для меня намного больше, чем просто работа. Для меня честь, что ты выбрал именно меня для обложки мартовского номера. Спасибо тебе за то, что сделал меня частью своего видения, за то, что постоянно заставляешь меня смеяться, даже когда хочется плакать, как в нашем интервью. И спасибо вам, Мерт Алас и Маркус Пиггот (Известный в мире глянца дуэт фотографов, — прим.ред.), за вашу дружбу, не могу дождаться момента, когда мы отпразднуем это», — написала она в блоге.
Обнажила Ирина в этом номере не только свое лицо, но и душу. В беседе с главным редактором она поделилась не только секретами своей внешности, но и рассказала о детстве, проведенном в Советском Союзе, о ранней потере отца, о том, как после этой трагедии им пришлось выживать семьей, состоящей из одних женщин.
«Я всегда чувствовала, будто родилась не в том теле. Я чувствовала, что должна была родиться мальчиком... я не знаю, почему. Возможно потому, что мой папа всегда хотел, чтобы у него родился мальчик», — призналась она. — «Когда он умер, я подумала: "Раз я чувствую себя мальчиком, теперь настало мое время заботиться о семье". Я пообещала себе никогда не выходить замуж. Конечно, позже я это переросла, и теперь мне нравится быть женщиной. Но я помню то ощущение».
«Мне кажется, в любых даже самых хороших отношениях ты показываешь и свои лучшие, и свои худшие черты. Это — природа любого живого существа. Два отличных человека совсем не обязательно составят хорошую пару», — поделилась она мыслями об отношениях и разрыве с Брэдли Купером. — «Я думаю, мне очень повезло испытать то, что было между нами. Жизнь без Б. — новая почва. Иногда бывает трудно найти баланс между бытом матери-одиночки и жизнью работающей мамы. Поверь мне, иногда я просыпаюсь и думаю: "О Боже, я не знаю, что мне делать, я разрываюсь на кусочки"».
Встретить того, кто смог бы по-достоинству оценить, какое сокровище он приобрел, Ирине непросто. «Я сильная личность, и я точно знаю, что именно я хочу, и мне кажется, некоторые мужчины боятся этого. Если кто-то покинул мою жизнь, то он покинул ее навсегда, я обрезаю все нити. Мне кажется, многие люди боятся моей холодности. И также я думаю, что немногие знают, что за ней прячется милая девушка, которая может даже плакать на интервью», — улыбнулась Ирина в беседе с главным редактором.
Фото и видео: instagram, eastnews, globallookpress
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