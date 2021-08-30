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Дочь Успенской после примирения с матерью рассказала о новых неприятностях

Странное сообщение появилось в сториз в личном блоге Татьяны Плаксиной — девушка попросила о помощи. При этом больше всего молодая артистка переживает о том, что сорвется ее концерт, который запланирован только на 12 сентября. Что именно произошло с певицей, она не уточнила.
Дочь Успенской после примирения с матерью рассказала о новых неприятностях

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, попросила помощи у своих подписчиков. В сториз Instagram девушки появилось странное сообщение — она сообщила, что ее удерживают в неволе. Подробностей, а также своего местоположения Татьяна, однако, не раскрыла.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из сториз Татьяны Плаксиной

Фото: @pacha_tati

«Дорогие друзья! Меня заперли и отняли телефон! Помогите!», — написала она. Кроме того, она выразила опасение, что сорвется ее концерт, хотя он планируется только 12 сентября.

Ранее у Татьяны был серьезный конфликт со звездной матерью, от которой Плаксина даже сбежала в США.

Ситуацию ухудшила травма, которую получила девушка. Упав с велосипеда, она серьезно пострадала, что отразилось на ее внешности. Это привело к появлению множества комплексов.

К счастью, все разрешилось наилучшим образом — операция помогла Татьяне вернуть внешность, также она помирилась с матерью и даже выходила в свет вместе с ней, появившись на нескольких мероприятиях и произведя фурор своим новым образом.

Фото: Instagram Татьяны Плаксиной

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