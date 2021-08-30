Дочь Успенской после примирения с матерью рассказала о новых неприятностях

«Дорогие друзья! Меня заперли и отняли телефон! Помогите!», — написала она. Кроме того, она выразила опасение, что сорвется ее концерт, хотя он планируется только 12 сентября.

Ранее у Татьяны был серьезный конфликт со звездной матерью, от которой Плаксина даже сбежала в США.