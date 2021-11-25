У блогеров-лихачей забрали аккаунты в Instagram за уличные гонки

Так, Роскомнадзор заблокирует аккаунты Алана Енилеева, в котором у него 2,1 миллиона подписчиков, «Того самого Гоши» с 460 тысячами подписчиков, Кирилла и Богдана «Ферромон666», где 55,1 тысяч подписчиков.

Борьба с нарушениями правил дорожного движения на камеру идет очень активно. Ряд блогеров, среди которых Настя Ивлеева, попали в черный список ГИБДД, а брата Лизы Песковой обвинили в поддержке нарушений после того, как он сделал репост одного из видео ночных гонок.

Сама девушка заступилась за брата и отметила, что он, напротив, пытался привлечь внимание к проблеме нарушений на дорогах.

«Как можно рисковать жизнью других людей в погоне за яркими ощущениями? Обычно в таких историях любят делать акцент на том, кто погиб. Если погибли дети, все скорбят с двойной силой. Хотя, по сути, какая разница? Неужели есть на свете хоть один человек, который заслуживает погибнуть во имя чьей-то потехи? И возраст, пол, уровень состоятельности не имеют никакого значения… Это человеческая жизнь», - заявила она.