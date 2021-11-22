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Лиза Пескова вступилась за несовершеннолетнего брата, которого обвинили в злостном нарушении ПДД

Молодой человек в своем блоге опубликовал пост, в котором гоняет по ночной Москве и нарушает правила, и столкнулся с резкой критикой. Это произошло после смертельного ДТП с участием блогера, в котором погибли два человека.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Пескова с братом

Фото: @lisa_peskova

Первым относительно публикации сына высказался сам Дмитрий Песков, который отметил, что молодой человек опубликовал чужой пост и сам к этому не причастен.

Лиза также подтвердила это — она отметила, что ее брат специально выложил этот пост после смертельной аварии с участием блогера, которая произошла в Москве в выходные, чтобы обратить внимание на проблему нарушений ПДД, которая в настоящее время является очень актуальной.

«Как можно рисковать жизнью других людей в погоне за яркими ощущениями? Обычно в таких историях любят делать акцент на том, кто погиб. Если погибли дети, все скорбят с двойной силой. Хотя, по сути, какая разница? Неужели есть на свете хоть один человек, который заслуживает погибнуть во имя чьей-то потехи? И возраст, пол, уровень состоятельности не имеют никакого значения… Это человеческая жизнь», — высказалась Пескова.

Она добавила, что их родители с детства учили их соблюдать правила, чтобы не допустить отношения к ним как к золотой молодежи:

«Моему брату Мике 17, он ходит в автошколу после универа, чтобы, как и я, сдать на права с наступлением совершеннолетия. Он обожает машины, прекрасно с самого детства в них разбирается и даже мечтает о своей тюнинговой мастерской. Родители всегда делали большой акцент на воспитании. Им никогда не хотелось, чтобы о нас говорили как о "безмозглых представителях золотой молодежи без принципов и понятий". Он не "гоняет по Москве", так как ему ни воспитание, ни инстинкт самосохранения не позволяют. Он попадал в очень серьезные аварии. Как сестра могу сказать, что очень и очень страшно осознавать, что твой родной брат мог просто исчезнуть за долю секунды…».

Фото: Instagram

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