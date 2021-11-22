Лиза Пескова вступилась за несовершеннолетнего брата, которого обвинили в злостном нарушении ПДД

Первым относительно публикации сына высказался сам Дмитрий Песков, который отметил, что молодой человек опубликовал чужой пост и сам к этому не причастен.

Лиза также подтвердила это — она отметила, что ее брат специально выложил этот пост после смертельной аварии с участием блогера, которая произошла в Москве в выходные, чтобы обратить внимание на проблему нарушений ПДД, которая в настоящее время является очень актуальной.

«Как можно рисковать жизнью других людей в погоне за яркими ощущениями? Обычно в таких историях любят делать акцент на том, кто погиб. Если погибли дети, все скорбят с двойной силой. Хотя, по сути, какая разница? Неужели есть на свете хоть один человек, который заслуживает погибнуть во имя чьей-то потехи? И возраст, пол, уровень состоятельности не имеют никакого значения… Это человеческая жизнь», — высказалась Пескова.