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У Бари Алибасова появилась новая возлюбленная после скандального развода с Федосеевой-Шукшиной

Наследник продюсера рассказал, что любовь смогла вновь поставить Алибасова на ноги – в последнее время поклонники отмечают его цветущий вид и хорошее настроение.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Бари Алибасов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бари Алибасов даже начал покорять социальные сети, где появляются его шутливые видео. В программе «Светская хроника» «Пятого канала» сын шоумена раскрыл, что стало причиной резкого подъема настроения у его отца. Оказалось, что причина – новая любовь после развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Ей оказалась новая помощница Алибасова.

«У папы с Леной невероятные отношения. Я смотрю и завидую, чтобы в моем браке было столько теплоты и взаимопонимания», — отмечает Алибасов-младший.

Оказалось, что у него был выбор из множества кандидаток, но выбрал он именно Елену, с которой они сразу нашли общий язык, а позже начали флиртовать.

«Я бы очень хотел, чтобы у всех, кому нужны близкие, теплые, добрые люди, чтобы они имели такую Лену у себя», — добавляет сын шоумена.

Бари Алибасов и его бывшая супруга, Лидия Федосеева-Шукшина, официально развелись в конце 2020 года после двух лет брака. Актриса заявила, что больше не может терпеть постоянные скандалы вокруг имени Бари и его разборки с ее младшей дочерью Ольгой, а также не простила ему, что продюсер отдал своему помощнику подаренную ему квартиру.

Фото: Global Look press

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