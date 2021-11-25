У Бари Алибасова появилась новая возлюбленная после скандального развода с Федосеевой-Шукшиной
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Бари Алибасов даже начал покорять социальные сети, где появляются его шутливые видео. В программе «Светская хроника» «Пятого канала» сын шоумена раскрыл, что стало причиной резкого подъема настроения у его отца. Оказалось, что причина – новая любовь после развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Ей оказалась новая помощница Алибасова.
«У папы с Леной невероятные отношения. Я смотрю и завидую, чтобы в моем браке было столько теплоты и взаимопонимания», — отмечает Алибасов-младший.
Оказалось, что у него был выбор из множества кандидаток, но выбрал он именно Елену, с которой они сразу нашли общий язык, а позже начали флиртовать.
«Я бы очень хотел, чтобы у всех, кому нужны близкие, теплые, добрые люди, чтобы они имели такую Лену у себя», — добавляет сын шоумена.
Бари Алибасов и его бывшая супруга, Лидия Федосеева-Шукшина, официально развелись в конце 2020 года после двух лет брака. Актриса заявила, что больше не может терпеть постоянные скандалы вокруг имени Бари и его разборки с ее младшей дочерью Ольгой, а также не простила ему, что продюсер отдал своему помощнику подаренную ему квартиру.
Фото: Global Look press