У Бари Алибасова появилась новая возлюбленная после скандального развода с Федосеевой-Шукшиной

Оказалось, что у него был выбор из множества кандидаток, но выбрал он именно Елену, с которой они сразу нашли общий язык, а позже начали флиртовать.

«Я бы очень хотел, чтобы у всех, кому нужны близкие, теплые, добрые люди, чтобы они имели такую Лену у себя», — добавляет сын шоумена.

Бари Алибасов и его бывшая супруга, Лидия Федосеева-Шукшина, официально развелись в конце 2020 года после двух лет брака. Актриса заявила, что больше не может терпеть постоянные скандалы вокруг имени Бари и его разборки с ее младшей дочерью Ольгой, а также не простила ему, что продюсер отдал своему помощнику подаренную ему квартиру.