С трудом дается каждое движение: тяжелобольная экс-жена Аршавина выписалась из больницы

Как пишет «СтарХит», Казьмина сменила уже несколько клиник. Из последней, где 38-летнюю Алису спасали от последствий перитонита, врачи выписали пациентку на днях под собственную ответственность.

Больше всего Алису сейчас беспокоят пролежни. «Я еще умудряюсь возить детей в садик и школу, несмотря на адскую боль в кроссовке», — уточнила Казьмина. По оценкам врачей, заживать они будут от шести до восьми месяцев. Кроме того, она сильно переживает из-за обезображенного болезнью лица. «Нос и скулы все больше деформируются, это очень удручает. А до пластики еще далеко, так как плохие анализы и в принципе самочувствие. Слабость, астения... Нога, живот, лицо — куда ни глянь, везде прилипли тяжелые и долгие болезни», — подчеркнула она.

В конце феврале 2021 года Казьмина была госпитализирована и введена в кому. По сведениям ее матери, все это время она находилась между жизнью и смертью. В середине марта 2021 года Алиса снова попала в больницу с COVID-19. Коронавирус вызвал у нее пневмонию с осложнением.