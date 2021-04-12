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С трудом дается каждое движение: тяжелобольная экс-жена Аршавина выписалась из больницы

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Алиса Казьмина

Фото: Instagram/@alisiaarshavina

Бывшей супруге российского футболиста Андрея Аршавина Алисе Казьминой разрешили покинуть больницу под собственную ответственность.

Несмотря на то, что буквально неделю назад Алиса жаловалась на ухудшение состояния, она решила прервать свое лечение в клинике. Казьмина ранее уточнила, что болезнь забирает все ее силы, пролежни на ногах воспалились, и она не может ходить. Дело в том, что у бывшей супруги Аршавина выявили аутоиммунный некроз. Болезнь сильно изменила внешность модели, и на последних снимках в социальных сетях она всегда прикрывала лицо рукой. Позже журналистка решила дать интервью телеведущему Андрею Малахову и показала обезображенное лицо.

Как пишет «СтарХит», Казьмина сменила уже несколько клиник. Из последней, где 38-летнюю Алису спасали от последствий перитонита, врачи выписали пациентку на днях под собственную ответственность.

Больше всего Алису сейчас беспокоят пролежни. «Я еще умудряюсь возить детей в садик и школу, несмотря на адскую боль в кроссовке», — уточнила Казьмина. По оценкам врачей, заживать они будут от шести до восьми месяцев. Кроме того, она сильно переживает из-за обезображенного болезнью лица. «Нос и скулы все больше деформируются, это очень удручает. А до пластики еще далеко, так как плохие анализы и в принципе самочувствие. Слабость, астения... Нога, живот, лицо — куда ни глянь, везде прилипли тяжелые и долгие болезни», — подчеркнула она.

В конце феврале 2021 года Казьмина была госпитализирована и введена в кому. По сведениям ее матери, все это время она находилась между жизнью и смертью. В середине марта 2021 года Алиса снова попала в больницу с COVID-19. Коронавирус вызвал у нее пневмонию с осложнением.

Фото: Instagram/@andrey.arshavin10, Instagram/@malakhov007, Instagram/@alisiaarshavina

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