Состояние Алисы Казьминой ухудшилось — «Пролежни на ногах воспалились, не могу ходить»

По ее словам, болезнь забирает все силы. После нашумевшей передачи Андрея Малахова, в которой она показала изуродованное лицо, поклонники начали поддерживать Казьмину и узнают о ее здоровье. В Instagram Алиса ответила на нападки одной из подписчиц, предположившей, что страшная болезнь стала последствием ее якобы пластической операции на нос.

«Некроз и сепсис никак не связаны с пластикой носа. Аутоиммунный процесс, который постиг меня, и сепсис — это тоже болезни, ни с чем не связаны. Я тяжело больна. И пластику я не делала, меня все устраивало в моем носе», — подчеркнула она. Кроме того, она добавила, что состояние ее тяжелое. «Пролежни на ногах воспалились, не могу ходить», — добавила она.