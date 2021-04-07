Состояние Алисы Казьминой ухудшилось — «Пролежни на ногах воспалились, не могу ходить»
Фото: Instagram/@malakhov007
По ее словам, болезнь забирает все силы. После нашумевшей передачи Андрея Малахова, в которой она показала изуродованное лицо, поклонники начали поддерживать Казьмину и узнают о ее здоровье. В Instagram Алиса ответила на нападки одной из подписчиц, предположившей, что страшная болезнь стала последствием ее якобы пластической операции на нос.
«Некроз и сепсис никак не связаны с пластикой носа. Аутоиммунный процесс, который постиг меня, и сепсис — это тоже болезни, ни с чем не связаны. Я тяжело больна. И пластику я не делала, меня все устраивало в моем носе», — подчеркнула она. Кроме того, она добавила, что состояние ее тяжелое. «Пролежни на ногах воспалились, не могу ходить», — добавила она.
Фото: Instagram/@malakhov007
Ранее стало известно, что у бывшей супруги Аршавина выявили аутоиммунный некроз. Болезнь сильно изменила внешность модели и на последних снимках в социальных сетях она всегда прикрывала лицо рукой.
В конце феврале 2021 года Казьмина была госпитализирована и введена в кому. По сведениям ее матери, все это время она находилась между жизнью и смертью. В середине марта 2021 года Алиса снова попала в больницу с COVID-19. Коронавирус вызвал у нее пневмонию с осложнением.
Фото: Instagram/@malakhov007, Instagram/@andrey.arshavin10
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