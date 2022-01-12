Тяжелобольная экс-супруга Аршавина перестала выходить на связь

«Алиса, Вы куда пропали?», «Алиса, что у вас там? Как вы себя чувствуете? Пожалуйста, отписывайтесь по возможности подписчикам, не все хейтеры», «Как вы сейчас? Так давно не было публикаций», — задают вопросы в пустоту подписчики экс-избранницы Аршавина.

Проблемы со здоровьем у 39-летней Алисы начались несколько лет назад. Врачи диагностировали у нее редкое аутоиммунное заболевание. У женщины начало разрушаться лицо, она практически полностью лишилась носа.

Напомним, что Андрей и Алиса Аршавины развелись в июле 2019 года. Их общая дочь Есения по решению суда осталась жить с матерью.

Ранее мы писали, что мама футболиста Андрея Аршавина пыталась отсудить у экс-невестки 2 миллиона рублей за пользование квартирой. Алисе пришлось обращаться за помощью на ток-шоу. Суд в итоге занял ее сторону.