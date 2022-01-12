Тяжелобольная экс-супруга Аршавина перестала выходить на связь
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram. @arshavina_alisia_7
В последнем посте, опубликованном Алисой, она написала, что продолжит бороться за свою жизнь и здоровье. «Хватит, больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас, мои подписчики, отчасти благодаря вам и обретаю силы», — заявила она.
После публикации девушка перестала отвечать на комментарии и выходить в сториз. Подписчики Алисы ее потеряли.
«Алиса, Вы куда пропали?», «Алиса, что у вас там? Как вы себя чувствуете? Пожалуйста, отписывайтесь по возможности подписчикам, не все хейтеры», «Как вы сейчас? Так давно не было публикаций», — задают вопросы в пустоту подписчики экс-избранницы Аршавина.
Проблемы со здоровьем у 39-летней Алисы начались несколько лет назад. Врачи диагностировали у нее редкое аутоиммунное заболевание. У женщины начало разрушаться лицо, она практически полностью лишилась носа.
Напомним, что Андрей и Алиса Аршавины развелись в июле 2019 года. Их общая дочь Есения по решению суда осталась жить с матерью.
Ранее мы писали, что мама футболиста Андрея Аршавина пыталась отсудить у экс-невестки 2 миллиона рублей за пользование квартирой. Алисе пришлось обращаться за помощью на ток-шоу. Суд в итоге занял ее сторону.
Фото: Instagram