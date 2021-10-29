Алиса Аршавина снова в больнице — ей предстоит серьезная операция
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Фото: @arshavina_alisia_7
Алиса Аршавина снова в больнице — на этот раз ей предстоит серьезная операция. Об этом бывшая жена футболиста сообщила в своем личном блоге, и настроена она на этот раз оптимистично — девушка заявила, что будет бороться дальше ради своих детей.
«Только вперед ради троих деток. Ради моих самых замечательных, самых добрых, самых стойких деток на свете. И самой себя. Это команда, и она не даст мне из нее вот так уйти. Они очень сильные. Хватит, больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас мои подписчики, отчасти благодаря вам и обретаю силы», — написала Алиса.
Обеспокоенные поклонники засыпали ее вопросами, и Аршавина отметила, что ей предстоит операция и она уже в больнице.
«Меня готовят к операции. Я в больнице», — написала она в комментариях.
Каким будет исход этого хирургического вмешательства, пока не известно — однако за свою жизнь Алиса готова бороться до конца, ведь она одна воспитывает троих детей.
Ранее специалист прокомментировал, может ли недуг передаться детям Алисы по наследству.
Фото: Instagram