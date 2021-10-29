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Алиса Аршавина снова в больнице — ей предстоит серьезная операция

Бывшая супруга футболиста уже давно борется с аутоиммунным заболеванием, которое лишило ее лица и оказало серьезное влияние на здоровье. Несмотря на усталость, Алиса заявила, что будет бороться с недугом до конца ради своих детей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алиса Аршавина в машине

Фото: @arshavina_alisia_7

Алиса Аршавина снова в больнице — на этот раз ей предстоит серьезная операция. Об этом бывшая жена футболиста сообщила в своем личном блоге, и настроена она на этот раз оптимистично — девушка заявила, что будет бороться дальше ради своих детей.

«Только вперед ради троих деток. Ради моих самых замечательных, самых добрых, самых стойких деток на свете. И самой себя. Это команда, и она не даст мне из нее вот так уйти. Они очень сильные. Хватит, больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас мои подписчики, отчасти благодаря вам и обретаю силы», — написала Алиса.

Обеспокоенные поклонники засыпали ее вопросами, и Аршавина отметила, что ей предстоит операция и она уже в больнице.

«Меня готовят к операции. Я в больнице», — написала она в комментариях.

Каким будет исход этого хирургического вмешательства, пока не известно — однако за свою жизнь Алиса готова бороться до конца, ведь она одна воспитывает троих детей.

Ранее специалист прокомментировал, может ли недуг передаться детям Алисы по наследству.

Фото: Instagram