Алиса Аршавина снова в больнице — ей предстоит серьезная операция

Алиса Аршавина снова в больнице — на этот раз ей предстоит серьезная операция. Об этом бывшая жена футболиста сообщила в своем личном блоге, и настроена она на этот раз оптимистично — девушка заявила, что будет бороться дальше ради своих детей.

«Только вперед ради троих деток. Ради моих самых замечательных, самых добрых, самых стойких деток на свете. И самой себя. Это команда, и она не даст мне из нее вот так уйти. Они очень сильные. Хватит, больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас мои подписчики, отчасти благодаря вам и обретаю силы», — написала Алиса.