«Вспоминала Началову»: бывшая жена Аршавина рассказала о борьбе со страшной болезнью

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина в какой-то момент перестала публиковать в Instagram фотографии с лицом.

Подписчики решили, что девушка решилась на пластическую операцию для изменения формы носа и осталась недовольна результатом, но правда оказалась гораздо страшнее. В беседе с журналистами «СтарХит» Казьмина-Аршавина рассказала о борьбе с тяжелой болезнью.

«За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива…», — рассказывает Алиса.