«Вспоминала Началову»: бывшая жена Аршавина рассказала о борьбе со страшной болезнью
Фото: www.instagram.com/arshavina_alisia__mb/
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина в какой-то момент перестала публиковать в Instagram фотографии с лицом.
Подписчики решили, что девушка решилась на пластическую операцию для изменения формы носа и осталась недовольна результатом, но правда оказалась гораздо страшнее. В беседе с журналистами «СтарХит» Казьмина-Аршавина рассказала о борьбе с тяжелой болезнью.
«За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива…», — рассказывает Алиса.
О выздоровлении речи пока нет, врачи не понимают, каким образом поведет себя заболевание и чего ждать. Алиса ищет специалиста, который возьмется за нее.
«К сожалению, ни о какой поправке нет и речи. Меня разрезает эта болезнь — голову, лицо, челюсть, все. Динамики никакой — снова сейчас все началось по новой, мне только хуже. И врачи с 30-летним стажем, гуру, не знают, что делать. Хотят только одного — чтобы это было не системное заболевание, не васкулит. Иначе — месяц, два, три...».
Казьмина признается, что ее очень поддерживают близкие, и выражает им глубокую благодарность.
«Никаких фильтров. В шапке тоже можно. Отвлечь надоевшую руку. А вот руку у лица придется потерпеть... даже мне. 5 месяцев как-то больше энтузиазма былo, сейчас неопределенность удручает. Но есть мама, дорогая, любимая, которой можно позавидовать силе воли и сдержанности, видя свою дочь такую, есть трое любимых деток. И есть вы, которые очень поддерживаете и помогаете смотреть, что все впереди», — пишет она в Instagram.
Фото и видео: Instagram Алисы Казьминой
Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!