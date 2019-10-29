«Ты замуж выходишь?» Дочь певицы Славы заинтриговала подписчиков фотографиями в свадебных платьях
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Фото: Instagram
20-летняя дочь певицы Славы Александра приняла участие в первой в своей жизни свадебной фотосессии. У девушки уже был опыт позирования перед десятками фотокамер, но быть главной героиней съемки ей еще не приходилось.
Слава с гордостью заявила, что дочь, получив первую зарплату, отдала ее маме. А фотографии, которые Александра Морозова опубликовала в Instagram, переполошили ее подписчиков, которые решили, что девушка выходит замуж и подбирает свадебный наряд.
«Ты замуж выходишь?!», «Шикарно», «Куколка», «Принцесса!», «Замуж собралась, что ли?», «Свадьба будет?», — засыпали Сашу десятками вопросов и комплиментов.
Напомним, что Слава часто берет старшую дочь на мероприятия и гастроли. Певица не скрывает, что гордится ей. А когда на Александру обрушилась критика за откровенное фото в социальной сети, мать встала на защиту дочери: «Если тело красивое, то почему бы его и не показать?». У Славы есть еще 7-летняя дочь Тоня.
Фото и видео: Instagram
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