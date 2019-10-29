«Ты замуж выходишь?» Дочь певицы Славы заинтриговала подписчиков фотографиями в свадебных платьях

«Ты замуж выходишь?!», «Шикарно», «Куколка», «Принцесса!», «Замуж собралась, что ли?», «Свадьба будет?», — засыпали Сашу десятками вопросов и комплиментов.

Напомним, что Слава часто берет старшую дочь на мероприятия и гастроли. Певица не скрывает, что гордится ей. А когда на Александру обрушилась критика за откровенное фото в социальной сети, мать встала на защиту дочери: «Если тело красивое, то почему бы его и не показать?». У Славы есть еще 7-летняя дочь Тоня.