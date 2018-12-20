«Ты меня не воспитывал»: от 88-летнего Ивана Краско отказалась дочь

2018 год принес российскому актеру Ивану Краско немало неприятных новостей. Не так давно он расстался с молодой супругой (поговаривают, что развод с 28-летней Натальей Шевель уже состоялся и мужчина пытается наладить быт с предыдущей женой Натальей Вяль и сыновьями Иваном и Федором), а теперь — потерял дочь, родившуюся в его первом браке с Екатериной Ивановой.

«Было у меня семеро детей, а осталось шесть. Но что же поделать? Больно...», — рассказал мужчина в откровенной беседе с редактором издания «Собеседник».

Женщина живет в родном селе Вартемяги на скромную зарплату кондуктора. Принимать помощь от известного папы отказалась. «Какая я тебе дочь, Иван Иванович?! Ты меня не воспитывал. Я поменяла отчество», — сказала она в последний раз, когда мужчина пытался передать ей материальную помощь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globalookpress