88-летний Иван Краско развелся с 28-летней женой и рассказал о планах

В эту пятницу, 19 октября, актер театра и кино Иван Краско и его теперь уже бывшая супруга Наталья забрали документы из ЗАГСа. 88-летний мужчина снова свободен, передают СМИ.

«Планирую ли еще жениться? Ничего не планирую я пока что, жить планирую», — цитирует Российская Газета актера со ссылкой на 78.ru.

Со своей бывшей ученицей мужчина планирует расстаться по-доброму. «Никто ее не гонит, пока она не устроит свою судьбу. Я сам живу на птичьих правах на жилплощади своих детей, пока они дают такую возможность. И Наташу я никуда не выгоню», — пообещал он в студии шоу «Пусть говорят» несколькими днями ранее.

Совместно нажитого имущества у супругов не было.

Фото: instagram