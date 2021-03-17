Трудоустроившему Моргенштерна банку пришлось оправдываться перед клиентами

Как говорится в официальном сообщении кредитно-финансового учреждения, новость «вызвала раскол» в обществе. Для того чтобы снизить негатив, банк решил с понедельника, 22 марта, распространить на всех федеральных телеканалах и в интернете видеоролик с Иваном Ургантом и щенятами.

Комментарии к видео с рэпером в YouTube отключены. Как пишет «Лента.ру», в социальной сети «ВКонтакте» представитель банка отвечал на комментарии с верифицированного аккаунта.