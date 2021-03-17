Трудоустроившему Моргенштерна банку пришлось оправдываться перед клиентами
Фото: instagram.com/morgen_shtern
Как говорится в официальном сообщении кредитно-финансового учреждения, новость «вызвала раскол» в обществе. Для того чтобы снизить негатив, банк решил с понедельника, 22 марта, распространить на всех федеральных телеканалах и в интернете видеоролик с Иваном Ургантом и щенятами.
Комментарии к видео с рэпером в YouTube отключены. Как пишет «Лента.ру», в социальной сети «ВКонтакте» представитель банка отвечал на комментарии с верифицированного аккаунта.
Он обещал клиентам, что сотрудничество с артистом не скажется на развитии банка. Как объяснил сотрудник компании, выбор рэпера обусловлен продвижением в конкретной аудитории.
Большая часть комментариев к новости оказалась негативными. Ответы банка на эти оценки пользователей заминусованы. Пользователи добавили, что формат и содержание таких пресс-релизов демонстрируют неуважение к клиентам.
Ранее стало известно, что Моргенштерна взяли на должность директора по работе с молодежью. Руководство банка поставило ему цель привлечь 100 тысяч новых клиентов.
Фото: Instagram/@morgen_shtern
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