Рэпера Моргенштерна взяли на работу в банк

Как уточнили в финансово-кредитном учреждении, молодой человек настроен на серьезную работу и обещал, что за него не придется краснеть. «Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», - добавили в банке. Должность придумали специального для рэпера. Ему поставили цель привлечь 100 тысяч новых клиентов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России заподозрила певца и банк в нарушении российского законодательства в области рекламы. После ролика «Клип за 10 лямов» было возбуждено дело.