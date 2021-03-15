Рэпера Моргенштерна взяли на работу в банк
Фото: instagram.com/morgen_shtern
Как уточнили в финансово-кредитном учреждении, молодой человек настроен на серьезную работу и обещал, что за него не придется краснеть. «Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», - добавили в банке. Должность придумали специального для рэпера. Ему поставили цель привлечь 100 тысяч новых клиентов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России заподозрила певца и банк в нарушении российского законодательства в области рекламы. После ролика «Клип за 10 лямов» было возбуждено дело.
Кроме того, сотрудники ФАС отметили «непристойный» образ девушек, снимавшихся в клипе. Они отметили, что герои не соответствуют реальным образам сотрудников банка. За нарушение закона о рекламе Моргенштерну могут назначить штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей. Тогда в банке официально заявили, что клип - не реклама, а «мнение блогера».
Как пишет РБК, директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов уточнил, что ФАС хочет «снять претензии к образу реального сотрудника банка».
Фото: Instagram/@morgen_shtern
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