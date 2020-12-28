«Трио красоток»: Алсу поделилась фото с повзрослевшими дочками

Алсу поделилась в своем Instagram фотографией с обеими своими дочками, которые выросли и уже догнали маму. Алсу, однако, и сама выглядит молодой девушкой, и на фоне Микеллы и Сафины кажется им скорее сестрой, чем мамой.

Мама с дочками отлично проводят время в теплых странах, подальше от российских морозов.

Фотография собрала массу комплиментов от подписчиков:

«Красавицы-принцессы», «Какой загар... на зависть», «Алсу, дочки вас догоняют, но вы не меняетесь, красавицы...», «На маму дочки все больше становятся похожи», «Идеально красивые девчонки. Класс», «Красавицы! Сафина такой цветочек», «Трио красоток», «Счастье — иметь двух дочек», «Красоточки! Как будто не две сестры и мама, а три сестры».

Ранее Алсу в преддверии Нового года освежила прическу и осветлила пряди. По мнению подписчиков, которые оценили результат, после этого певица стала выглядеть еще моложе.