«Три принцессы»: Максим поделилась фотографией со своими подросшими дочками

Поклонники сразу отреагировали на фотографию, отметили, что девочки очень подросли и похожи на свою маму:

«Как быстро летит время) Дочки такие взрослые уже...», «Какие милые! Счастья и здоровья вашей семье», «Три самые милые красотки на свете», «Старшая совсем не похожа на вас, ни грамма», «Счастливая семья девчонок», «Какие вы классные», «Какие они уже взрослые!», «Очень уютное семейное фото», «Семейное фото! Какие вы чудесные... Глаз не отвести», «Максим, счастья тебе, любви, побольше приезжай во Владивосток, много и не пой, посмотреть хоть на тебя», «Девочки такие уже большие... Красотки».

Дочери Марины от разных браков, сейчас певица не живет ни с одним из бывших супругов. Старшая дочка Александра родилась в 2009 году, младшая, Мария, в 2014 году.