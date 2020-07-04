В Сети появилась свежая фотография певицы МакSим: «Наша Мариночка вернулась»
Фото: Instagram/@maksimartist
37-летняя певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова, — прим.ред.) заставила своих поклонников немало понервничать. Год назад артистка попала в ДТП, а в феврале 2020 года стало известно, что из-за тяжелой реабилитации исполнительница хита «Знаешь ли ты?» приняла решение поставить карьеру на паузу: «На правах Генерального певицы хотела бы обратиться к вам от лица артистки и от себя лично с заявлением, которое для многих станет грустным и неожиданным. В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
На днях в блоге официального представителя Марины Маргариты Соколовой появилось новое фото певицы, сделанное на теннисном корте.
«Такая лапушка. Будь здорова и счастлива Мариша!❤️», «Марина такая красивая», «Маргарита спасибо вам большое что делитесь с нами новыми фото», «Красотка))💖», «Ооо, наша Мариночка вернулась!!))», «Господи....дай этой девочке и здоровья крепкого на долгие годы и мужа благочестивого», «Похорошела😍отпуск идет на пользу», «Я очень рад что с дорогой нашей Мариной все в порядке!!» — пишут обрадованные поклонники.
Фото: Instagram/@sokllovamargarita, @maksimartist, Globallookpress
Видео: Instagram/@sokllovamargarita
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