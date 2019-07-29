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«Три прелестницы»: певица Пелагея показала фото с мамой и бабушкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пелагея

Фото: Instagram
Родные присутствовали на концерте артистки.

Пелагея дала концерт в Летнем театре. На выступление она пригласила самых родных людей – дочь, маму и бабушку. После выступления Пелагея сфотографировалась со старшими родственницами.

«Счастье - исторический момент. На концерте в Летнем театре присутствовали ЧЕТЫРЕ поколения. Бабушка, мама, Поля и дочка! (младшее поколение не досидело до конца, - режим))) За фотографию спасибо @vshirokov», - подписала певица снимок (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Пелагея с мамой и бабушкой

Фото: Instagram

«Просто невероятное сходство у всех троих !!! И правда , как одна женщина на в трёх возрастах !!! Счастья и здоровь вам всем !!!»,

«Так похожи Поля-солнышко»,

«Три Прелестницы!!!»,

«Как трогательно!», - отметили поклонники Пелагеи.

На днях поклонники хвалили певицу за красивую фигуру – длинные ноги и идеальный пресс. Фотографию, которая так полюбилась фанатам, Пелагея сделала на фоне заката и моря на зарубежном курорте.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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