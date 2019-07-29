«Три прелестницы»: певица Пелагея показала фото с мамой и бабушкой

Пелагея дала концерт в Летнем театре. На выступление она пригласила самых родных людей – дочь, маму и бабушку. После выступления Пелагея сфотографировалась со старшими родственницами.

«Счастье - исторический момент. На концерте в Летнем театре присутствовали ЧЕТЫРЕ поколения. Бабушка, мама, Поля и дочка! (младшее поколение не досидело до конца, - режим))) За фотографию спасибо @vshirokov», - подписала певица снимок (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).