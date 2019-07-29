«Три прелестницы»: певица Пелагея показала фото с мамой и бабушкой

Пелагея дала концерт в Летнем театре. На выступление она пригласила самых родных людей – дочь, маму и бабушку. После выступления Пелагея сфотографировалась со старшими родственницами.
«Счастье - исторический момент. На концерте в Летнем театре присутствовали ЧЕТЫРЕ поколения. Бабушка, мама, Поля и дочка! (младшее поколение не досидело до конца, - режим))) За фотографию спасибо @vshirokov», - подписала певица снимок (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Фото: Instagram
«Просто невероятное сходство у всех троих !!! И правда , как одна женщина на в трёх возрастах !!! Счастья и здоровь вам всем !!!»,
«Так похожи Поля-солнышко»,
«Три Прелестницы!!!»,
«Как трогательно!», - отметили поклонники Пелагеи.
На днях поклонники хвалили певицу за красивую фигуру – длинные ноги и идеальный пресс. Фотографию, которая так полюбилась фанатам, Пелагея сделала на фоне заката и моря на зарубежном курорте.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!