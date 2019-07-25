Пелагея продемонстрировала бесконечные ноги и идеальный пресс на романтической фотографии: «Потрясающая женщина. Богиня»

«Хороша Полина на закате», «Красота. Огненное фото», «Молодец, и фон выбрала красивый, и ножку поставила правильно», «Шикарно. Красавица, богиня», «Вау! Какая гармония Вас и природы», «А по небу проплывает ежик», «Заворожило», «Поля-само очарование», «Какая же вы красивая», «Какая вы разная Поля, и это здорово», «Потрясающая женщина! Не перестаю восхищаться», «И снова народ позавидовал Ване», — обсуждают подписчики.