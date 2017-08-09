Саша Жулина и Надя Пескова учатся хлопотать по хозяйству

Известная фигуристка Татьяна Навка много времени посвящает заботе о дочках — Саше Жулиной и Наде Песковой. Она старается развивать их таланты, кулинарные в том числе. На днях они сходили на мастер-класс к шеф-повару итальянского ресторана на острове Сардиния. «Лепим ravioli», — сообщила мама, разместив у себя в блоге уютные фотографии.

17-летняя Саша увлеченно учится готовить равиоли , тогда как двухлетней Наде это пока не слишком интересно. Малышке больше по душе общение с животными, а еще она любит пробовать то, что приготовила или купила мама.

Находясь вместе на отдыхе, мама и дочки отлично проводят время. Все они предпочитают активный образ жизни и с удовольствием рассказывают о нем у себя в блогах.

Напомним, Татьяна Навка родила старшую дочь в браке с Александром Жулиным в 2000 году. В 2010 году брак распался. Младшая дочь Татьяны родилась в 2014 году, а спустя год Татьяна и Дмитрий узаконили отношения.

Фото: instagram.com