Три страстных романа и бурная молодость: Мелани Гриффит показала своих любимых красавцев-мужчин
Фото: Globallookpress / imago stock&people
Первой любовью Мелани Гриффит стал актер Дон Джонсон. C 22-летним коллегой своей матери по фильму «Харрадский эксперимент» Мелани познакомилась, когда ей было всего 14 лет, а спустя четыре года они поженились. «Я и Дон Джонсон во время нашего брака, 1976 год!!! Мне 18, ему 26. Первая любовь», — подписала Гриффит архивный черно-белый снимок.
Вторым супругом голливудской звезды стал актер Стивен Бауэр, с которым вместе снималась в фильме «Армейская история». «В те времена, когда я и Стивен Бауэр были женаты и были без ума друг от друга, 1984», — вспомнила актриса.
На съемках фильма «Двое — это слишком» Гриффит познакомилась с актером Антонио Бандерасом, который в итоге стал ее третьим супругом. «Моя любовь Антонио, фотография была сделана в 2012-м», — написала Мелани.
Также актриса показала, как выглядела в 26 лет, и заявила, что молодость у нее была бурной: «Мне было 26 лет, я была той еще оторвой! Вот это были деньки, друзья. Тогда нам казалось, что они никогда не закончатся!!!»
Напомним, что от каждого из своих мужей Мелани Гриффит родила по одному ребенку. От Дона Джонсона у нее есть 30-летняя дочь Дакота, ставшая звездой фильма «Пятьдесят оттенков серого». Дон Бауэр является отцом ее сына Александра, которому в августе исполнится 35 лет. От Антонио Бандераса Гриффит родила дочь Кармен, которая в сентябре отметит 24-летие.
Фото и видео: instagram, globallokpress
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