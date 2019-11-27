59-летний Антонио Бандерас вышел в свет в компании 38-летней гражданской жены и 23-летней дочери
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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: PPE/face to face/globallookpress
Антонио Бандерас произвел фурор своим появлением на Vanity Fair Award в Мадриде.
Торжественное мероприятие Vanity Fair Award, которое прошло в столице Испании, собрало под своей крышей немало звезд. Однако харизматичный Антонио Бандерас умудрился привлечь к себе несколько больше внимания, чем все остальные, — и все благодаря своим прекрасным спутницам.
Компанию 59-летнему актеру составили его 38-летняя гражданская жена Николь Кимпел (пара встречается более 5 лет, но пока не дошла до ЗАГСа) и 23-летняя дочь Стелла дель Кармен, рожденная в браке с Мелани Гриффит, — с матерью девочки Антонио Бандерас разорвал брачные отношения в 2014 году после 18 лет брака.
Фото: globallookpress
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