59-летний Антонио Бандерас вышел в свет в компании 38-летней гражданской жены и 23-летней дочери

Торжественное мероприятие Vanity Fair Award, которое прошло в столице Испании, собрало под своей крышей немало звезд. Однако харизматичный Антонио Бандерас умудрился привлечь к себе несколько больше внимания, чем все остальные, — и все благодаря своим прекрасным спутницам.

Компанию 59-летнему актеру составили его 38-летняя гражданская жена Николь Кимпел (пара встречается более 5 лет, но пока не дошла до ЗАГСа) и 23-летняя дочь Стелла дель Кармен, рожденная в браке с Мелани Гриффит, — с матерью девочки Антонио Бандерас разорвал брачные отношения в 2014 году после 18 лет брака.