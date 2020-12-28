«Третий пошел»: Мария Кожевникова похвасталась успехами младшего сына на льду

Мария Кожевникова в своем Instagram похвасталась успехами своего младшего сына Василия на коньках.

«Третий пошёл! Сегодня наш Василёк впервые встал на коньки‼️ Ура! 3х летний Боец трудолюбив и упорен. На первой тренировке учили падать и вставать.

Создадим тройку братьев Васильевых! Россия вперёд 🇷🇺 В мечтах создать легендарную команду, как была у Деда! Александр Викторович Кожевников, мы Вас не подведём», — пишет Мария, напоминая подписчикам о своей мечте создать из сыновей идеальную хоккейную команду.

Подписчики расхвалили старательного мальчика:

«Дед был классный форвард, спартаковец! Пусть будет как дед!», «Боже! Какой большой, дай бог маленькому спортсмену», «Как быстро они растут) Упорный! Ресницы просто огонь! Счастья и здоровья», «Умничка ! Дай Господь счастья и здоровья Вашим детям», «Маааленький и упорный! С одной стороны хочется поддержать, поймать, пожалеть, а с другой стороны видно, что очень старателен и целеустремлен!!!», «Молодееееееец! Умница сынок!!! »