Маленькая дочь Тимати растет точной его копией, считают фанаты музыканта. Сегодня заботливый папа еше раз доказал это сходство, опубликовав коллаж из своих и дочкиных детских фотографий. «"Мы с тобой одной крови, ты и я." Маугли. Редьярд Киплинг», — написал он.

Публикация от Black Star (@timatiofficial)Апр 20 2017 в 11:40 PDT

«Брюнет и блондинка», «Похожа на тебя сегодняшнего», «Такой Тимур милаш », — восхищены подписчики. Но есть и другие мнения: «На маму похожа. Была как-то фото мамы в определенном ракурсе и я прям увидила сходство с малышкой».

А как кажется вам, больше маминого или папиного?

Фото: instagram.com