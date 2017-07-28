Трехлетняя дочь Татьяны Навки исполнила зажигательный танец на сцене
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Маленькая Надежда Пескова покорила всех своим чувством ритма
21 августа маленькая дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки, Надежда Пескова, будет праздновать свой ретий день рождения. А пока она вовсю репетирует. Мама девочки показала поклонникам зажигательный танец малышки. «Дискотека - это все!!!», — написала она.
Поклонники фигуристки в восторге от таланта девочки! Они отмечают удивительно чувство ритма, присущее крохе.
Вероятнее всего, выступление Нади состоялось на празднике, посвященном годовщине ее родителей: 1 августа они отметили бумажную свадьбу.
Фото: instagram.com