Маленькая Надежда Пескова покорила всех своим чувством ритма

21 августа маленькая дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки, Надежда Пескова, будет праздновать свой ретий день рождения. А пока она вовсю репетирует. Мама девочки показала поклонникам зажигательный танец малышки. «Дискотека - это все!!!», — написала она.