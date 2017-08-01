42-летняя Татьяна Навка и 49-летний Дмитрий Песков отмечают «бумажную свадьбу»

Два года назад известная фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков стали мужем и женой. Сегодня, в честь годовщины, супруга политика опубликовала нежную фотографию, которая быласделана во всемя съемки «love story». Невеста в белом платье, весело смеясь, тянет за собой жениха, а тот — сопротивляется ее порыву.

«Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь!!!», — процитировала Навка слова известной песни.

«Столько жизни в этом миге. Потрясающая фотография», «Мне кажется любой мужчина мечтает о том что б именно так на него смотрела любимая женщина......фото про любовь», — оценили подписчики.

Фото: instagram.com