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Травма Преснякова, прогресс Муцениеце, слезы Бородиной: чем запомнился третий выпуск «Ледникового периода»

Совсем скоро участвующие пары начнут покидать проект, а пока конкурсанты в третий раз выступили полным составом. Катаясь под мелодии из фильмов и сериалов, претенденты на победу смогли и удивить жюри прогрессом, и окончательно разочаровать стабильностью в неудачных выступлениях. Нервы некоторых звезд не выдержали.
Травма Преснякова, прогресс Муцениеце, слезы Бородиной: чем запомнился третий выпуск «Ледникового периода»

Третий выпуск «Ледникового периода» оказался посвящен номерам, поставленным под композиции из своеременных фильмов и сериалов. Яркие образы, грим и порой массивные костюмы осложняли катание конкурсантам. В итоге для некоторых выступление оказалось неудачным.

В третий раз подряд минимальное число баллов получила пара Дмитрия Соловьева и Ксении Бородиной. Они выступали под саундтрек из фильма «Армагеддон». Татьяна Тарасова позволила себе заметить, что плохая подготовка телеведущей делает номер «ровным и неинтересным». Бородина в свою очередь ответила, что критика жюри ее «убила» и не смогла сдержать слез.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьевво время выступления.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьевво время выступления.

Фото: Первый канал

Неудачно прошло выступление и для Никиты Преснякова. Неузнаваемый в костюме Битлджуса он выступил ярко, как и его партнерша Наталья Забияко. Однако в ходе номера получил крайне болезненную травму руки — партнерша проехала коньком по пальцу. Возможно, высшие баллы от судей и за технику, и за артистизм смогли несколько компенсировать ущерб.

Никите Преснякову оказывают первую помощь.

Никите Преснякову оказывают первую помощь.

Фото: Первый канал

Зато довольной с катка ушла Агата Муцениеце. Два выпуска подряд актриса и ее партнер Александр Энберт занимали предпоследнюю строчку таблицы. Но на этот раз некоторые члены жюри отметили прогресс пары.

Агата Муцениеце и Александр Энберт.

Агата Муцениеце и Александр Энберт.

Фото: Первый канал

Помимо Преснякова и Забияко наивысшие баллы получили также Дарья Мельникова и Максим Маринин. Крайне строгая на этот раз Татьяна Тарасова на этом номере смилостивилась и отметила, что он получился у пары глубоким и заставляющим задуматься.

Дарья Мельникова и Максим Маринин.

Дарья Мельникова и Максим Маринин.

Фото: Первый канал

А самой яркой парой выпуска, пожалуй, стали самые молодые участники — Евгения Медведева и Даня Милохин. Для них организаторы выбрали образы Харли Квинн и Джокера.

Евгения Медведева и Даня Милохин.

Евгения Медведева и Даня Милохин.

Фото: Первый канал

Жюри восхитилось их зажигательным номером и отметило прогресс. «Мне кажется, что безбашенностью нельзя управлять. У Дани и Жени неожиданные номера. Здорово, что Женя совсем другая с товарищем Даней. Мы очень их любим. Давайте делать так дальше», — была щедра на комплименты Татьяна Тарасова.

Фото и видео: Первый канал