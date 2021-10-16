Травма Преснякова, прогресс Муцениеце, слезы Бородиной: чем запомнился третий выпуск «Ледникового периода»
Третий выпуск «Ледникового периода» оказался посвящен номерам, поставленным под композиции из своеременных фильмов и сериалов. Яркие образы, грим и порой массивные костюмы осложняли катание конкурсантам. В итоге для некоторых выступление оказалось неудачным.
В третий раз подряд минимальное число баллов получила пара Дмитрия Соловьева и Ксении Бородиной. Они выступали под саундтрек из фильма «Армагеддон». Татьяна Тарасова позволила себе заметить, что плохая подготовка телеведущей делает номер «ровным и неинтересным». Бородина в свою очередь ответила, что критика жюри ее «убила» и не смогла сдержать слез.
Фото: Первый канал
Неудачно прошло выступление и для Никиты Преснякова. Неузнаваемый в костюме Битлджуса он выступил ярко, как и его партнерша Наталья Забияко. Однако в ходе номера получил крайне болезненную травму руки — партнерша проехала коньком по пальцу. Возможно, высшие баллы от судей и за технику, и за артистизм смогли несколько компенсировать ущерб.
Фото: Первый канал
Зато довольной с катка ушла Агата Муцениеце. Два выпуска подряд актриса и ее партнер Александр Энберт занимали предпоследнюю строчку таблицы. Но на этот раз некоторые члены жюри отметили прогресс пары.
Фото: Первый канал
Помимо Преснякова и Забияко наивысшие баллы получили также Дарья Мельникова и Максим Маринин. Крайне строгая на этот раз Татьяна Тарасова на этом номере смилостивилась и отметила, что он получился у пары глубоким и заставляющим задуматься.
Фото: Первый канал
А самой яркой парой выпуска, пожалуй, стали самые молодые участники — Евгения Медведева и Даня Милохин. Для них организаторы выбрали образы Харли Квинн и Джокера.
Фото: Первый канал
Жюри восхитилось их зажигательным номером и отметило прогресс. «Мне кажется, что безбашенностью нельзя управлять. У Дани и Жени неожиданные номера. Здорово, что Женя совсем другая с товарищем Даней. Мы очень их любим. Давайте делать так дальше», — была щедра на комплименты Татьяна Тарасова.
Фото и видео: Первый канал