Травма Преснякова, прогресс Муцениеце, слезы Бородиной: чем запомнился третий выпуск «Ледникового периода»

Третий выпуск «Ледникового периода» оказался посвящен номерам, поставленным под композиции из своеременных фильмов и сериалов. Яркие образы, грим и порой массивные костюмы осложняли катание конкурсантам. В итоге для некоторых выступление оказалось неудачным.

В третий раз подряд минимальное число баллов получила пара Дмитрия Соловьева и Ксении Бородиной. Они выступали под саундтрек из фильма «Армагеддон». Татьяна Тарасова позволила себе заметить, что плохая подготовка телеведущей делает номер «ровным и неинтересным». Бородина в свою очередь ответила, что критика жюри ее «убила» и не смогла сдержать слез.