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Торт, цветы и нежные объятия: Виктория Лопырева отметила день рождения с любимым мужчиной

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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
26 июля модели исполнилось 36 лет.

В минувшую пятницу, 26 июля, Виктория Лопырева отпраздновала свой день рождения. В этом году именинница устроила праздник в Греции. В своем блоге Лопырева опубликовала трогательные видеопоздравления от друзей — Николая Баскова, Лолиты, Нюши, Веры Брежневой. Любимый мужчина Виктории, бизнесмен Игорь Булатов, похвастался тортом и шикарным букетом для виновницы торжества.

Фото: Instagram Игоря Булатова

Многочисленные гости торжества показали, с каким размахом Виктория отметила 36-летие. Например, жаркие танцы влюбленной пары.

Напомним, в минувшем году стало известно, что Виктория Лопырева готовится стать мамой. Имя отца будущего малыша модель долго скрывала, однако светские сплетники выяснили, что им является Игорь Булатов, теперь уже бывший муж дочери владельца «Ташир-групп» Самвела Карапетяна Таты. До сих пор Виктория и Игорь не узаконили свои отношения, несмотря на то, что их сыну недавно исполнилось пять месяцев. «Для меня свадьба — непринципиальный вопрос. Не хочу во что бы то ни стало штампа в паспорте. Хотя саму свадьбу в ее классическом понимании с гостями и фатой я, конечно, одобряю. Очень хочется собрать всех друзей вместе. Я вообще считаю, что защитить себя от чего-то штампом в паспорте нельзя. Если мы посчитаем нужным, то сыграем свадьбу. Если не посчитаем, то не будем играть», — рассказывала молодая мама Алле Довлатовой.

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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