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Виктория Лопырева рассказала, почему ушла от Николая Баскова, и отчего не выходит замуж за отца своего ребенка

Мужчины Виктории Лопыревой не в обиде друг на друга.

Полгода назад Виктория Лопырева впервые стала мамой. Перед этим 35-летняя модель удивила всех, разорвав помолвку с популярным певцом Николаем Басковым и закрутив роман с женатым на тот момент бизнесменом Игорем Булатовым. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» молодая мама объяснила, почему она это сделала.

«Я просто влюбилась в Булатова, поэтому была вынуждена уйти от Баскова», — пояснила модель.

Мужчинам Виктории удалось с достоинством выйти из сложной ситуации. «Какого-то недопонимания между ними нет. Игорь и Коля сейчас прекрасно общаются», — заверила радиослушателей Виктория.

Впрочем, в отличие от Николая Баскова, Игорь Булатов вести Викторию Лопыреву под венец не спешит.

«Для меня свадьба — непринципиальный вопрос. Не хочу во что бы то ни стало штампа в паспорте. Хотя саму свадьбу в ее классическом понимании с гостями и фатой я, конечно, одобряю. Очень хочется собрать всех друзей вместе. Я вообще считаю, что защитить себя от чего-то штампом в паспорте нельзя. Если мы посчитаем нужным, то сыграем свадьбу. Если не посчитаем, то не будем играть», — объяснила свою позицию молодая мама.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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