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Топурия поделилась редким видео с играми сына от Деньгова и дочери от первого брака

Вокалистка A'Studio Кети Топурия редко радует поклонников контентом со своим сыном Адамом, появившимся на свет в январе этого года. 34-летняя артистка даже еще не показала лицо ребенка. Зато на днях Топурия выложила первое видео с участием новорожденного. В ролике также оказались запечатлены дочь певицы от предыдущего брака Оливия и домашний питомец пары. Все трое весело проводили время, ползая по полу.
Топурия поделилась редким видео с играми сына от Деньгова и дочери от первого брака

Певица Кети Топурия на днях поделилась первым видео с участием своего сына Адама. Мальчик появился на свет в январе 2021 года, и пока ни звездная мама, ни отец ребенка Лев Деньгов не спешат показывать в соцсетях его лицо. Да и в целом его снимки редко появляются на страницах его родителей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Кети Топурия и ее супруг Лев Деньгов

Фото: Instagram

В ролике кроме полугодовалого Адама оказалась запечатлена и его 6-летняя сводная сестра Оливия. Девочка родилась, когда Кети Топурия была замужем за предпринимателем Львом Гейхманом.

Кети Топурия и Лев Деньгов встречались с 2018 года. В конце 2020-го пара узаконила свои отношения, а вскоре у них родился первенец. Дочь артистки Оливия с энтузиазмом восприняла появление брата. Кети Топурия часто делится кадрами, на которых девочка нянчит малыша.

Фото и видео: Instagram

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