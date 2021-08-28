Топурия поделилась редким видео с играми сына от Деньгова и дочери от первого брака

Певица Кети Топурия на днях поделилась первым видео с участием своего сына Адама. Мальчик появился на свет в январе 2021 года, и пока ни звездная мама, ни отец ребенка Лев Деньгов не спешат показывать в соцсетях его лицо. Да и в целом его снимки редко появляются на страницах его родителей.