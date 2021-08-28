Топурия поделилась редким видео с играми сына от Деньгова и дочери от первого брака
Певица Кети Топурия на днях поделилась первым видео с участием своего сына Адама. Мальчик появился на свет в январе 2021 года, и пока ни звездная мама, ни отец ребенка Лев Деньгов не спешат показывать в соцсетях его лицо. Да и в целом его снимки редко появляются на страницах его родителей.
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Фото: Instagram
В ролике кроме полугодовалого Адама оказалась запечатлена и его 6-летняя сводная сестра Оливия. Девочка родилась, когда Кети Топурия была замужем за предпринимателем Львом Гейхманом.
Кети Топурия и Лев Деньгов встречались с 2018 года. В конце 2020-го пара узаконила свои отношения, а вскоре у них родился первенец. Дочь артистки Оливия с энтузиазмом восприняла появление брата. Кети Топурия часто делится кадрами, на которых девочка нянчит малыша.
Фото и видео: Instagram
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