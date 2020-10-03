Кто возглавил топ-10 самых высокооплачиваемых актрис мира?

Напомним, что Скарлетт Йоханссон, которая возглавила прошлогодний список с доходом в 56 миллионов долларов, даже не попала в первую десятку. В прошлом году она заработала около 35 миллионов долларов на бэкэнде за роль Черной вдовы Marvel в «Мстителях: Финал». В следующем году ей должна помочь ее доля прибыли от отложенного пандемией сиквела «Черная вдова».

К слову, недавно мы рассказывали, как Анджелина Джоли проиграла Брэду Питту в суде. Актриса не смогла добиться отстранения судьи в тяжбе с экс-супругом. Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались четыре года назад, а судебным разбирательствам между бывшими мужем и женой, похоже, нет конца.

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