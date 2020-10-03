Кто возглавил топ-10 самых высокооплачиваемых актрис мира?
Фото: Globallookpress / face to face
В начале октября журнал Fobes опубликовал итоговый рейтинг на официальном сайте издания. В целом, десять самых высокооплачиваемых актрис заработали 254 миллиона долларов за 12 месяцев до июня, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Все, кроме двух — Анджелины Джоли и Эмили Блант — они получили большую часть своих доходов от телевидения и стриминга. Те, кто заработал большую часть своих денег на традиционных фильмах, заработали в общей сложности 58 миллионов долларов в этом году по сравнению со 136,5 миллионами долларов в 2019 году.
Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz
Эмили Блант — новичок в десятке лучших после переговоров о больших выплатах за предстоящие фильмы «Круиз по джунглям» и «Тихое место 2»; Мерил Стрип возвращается после восьмилетнего отсутствия в рейтинге; она получила две стриминговые работы, в том числе восьмизначный чек от Netflix за роль в грядущем мюзикле Райана Мерфи «Пром».
Фото: Globallookpress / face to face
Итоговый рейтинг выглядит так: на первую строчку вырвалась 48-летняя американо-колумбийская актриса и модель София Вергара, заработавшая за год 43 миллиона долларов. Второе место — актриса, режиссер, продюсер и общественный деятель Анджелина Джоли с 35,5 миллионами. Замыкает первую тройку израильская актриса и модель Галь Гадот, получившая за роль «Чудо-женщина» 31,5 миллиона. Далее идут комик Мелисса Маккарти (25 млн), Мерил Стрип (24 млн), Эмили Блант (22,5 млн), Николь Кидман (22 млн), Эллен Помпео (19 млн), Элизабет Мосс (16 млн) и Виола Дэвис (15,5 млн).
Фото: Globallookpress / Ik Aldama
Напомним, что Скарлетт Йоханссон, которая возглавила прошлогодний список с доходом в 56 миллионов долларов, даже не попала в первую десятку. В прошлом году она заработала около 35 миллионов долларов на бэкэнде за роль Черной вдовы Marvel в «Мстителях: Финал». В следующем году ей должна помочь ее доля прибыли от отложенного пандемией сиквела «Черная вдова».
К слову, недавно мы рассказывали, как Анджелина Джоли проиграла Брэду Питту в суде. Актриса не смогла добиться отстранения судьи в тяжбе с экс-супругом. Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались четыре года назад, а судебным разбирательствам между бывшими мужем и женой, похоже, нет конца.
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Фото и видео: Global Look Press
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