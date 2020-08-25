Тонкая талия, стройные ноги: 38-летняя Ирина Дубцова впечатлила фанатов идеальной фигурой

Ирина Дубцова наслаждается отдыхом в Турции в компании мамы и сына. В Instagram артистка делится эмоциями с подписчиками и хвастается достижениями в похудении. Очередное фото вызвало волну восторга у подписчиков Ирины.

На снимке Дубцова позирует а лаконичном купальнике молочного цвета и шляпе такого же оттенка, демонстрируя тонкую талию и стройные ноги.