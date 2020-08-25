Тонкая талия, стройные ноги: 38-летняя Ирина Дубцова впечатлила фанатов идеальной фигурой
Фото: www.instagram.com/dubtsova_official/
Ирина Дубцова наслаждается отдыхом в Турции в компании мамы и сына. В Instagram артистка делится эмоциями с подписчиками и хвастается достижениями в похудении. Очередное фото вызвало волну восторга у подписчиков Ирины.
На снимке Дубцова позирует а лаконичном купальнике молочного цвета и шляпе такого же оттенка, демонстрируя тонкую талию и стройные ноги.
«Какая ты красотка», «Женщина-огонь-пожар», «Фигура — огонь, и вообще вы вся — огонь», «Какая стройненькая умничка, спорт — это дело!», «Вы супер!», «Ничего себе!», «Очень круто выглядите», «Красота», «Обалденная фигурка!», «Фигура — отпад», — получила Ирина Дубцова заслуженные комплименты от поклонников.
Ранее Ирина поблагодарила косметолога, который помог подготовиться к пляжному сезону. Но через какие процедуры она прошла, артистка не рассказала. Подписчики предположили, что Ирина сделала липосакцию и коррекцию груди.
Фото и видео: Instagram Ирины Дубцовой
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