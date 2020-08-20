«Шикарные формы к пляжу готовы»: Ирина Дубцова похвасталась фигурой после пластической операции
Фото: Instagram Ирины Дубцовой
На этот раз Ирина Дубцова показала пляжное видео, в котором позирует в желтом купальнике, и поблагодарила за свою фигуру известного пластического хирурга. «Самое время сказать огромное спасибо за подготовку к пляжному сезону моему другу-волшебнику Тимуру Хайдарову. Слишком много комментариев по поводу моих шикарных форм. Девочки! Любите себя, не бойтесь перемен, если очень хочется. Тимурчик, ты лучший !!!!!!!!! Люблю», — написала певица, не уточнив, на какие именно изменения во внешности она решилась.
Фолловеры начали гадать, что же с собой сделала Ирина на этот раз. Многие уверены, что Дубцова похорошела после липосакции и очередной коррекции груди. «Какая красивая и худая, отличный результат», «Липосакция точно была», «Наверное, еще и жир лишний убрали?», «Вот это фигура», «Правильно, если есть возможность, можно и новую грудь сделать, почему нет», «Грудь огонь, широкий вверх, узкий низ, круть», «Шикарный результат», «А я думала, вы в спортзале занимались...», «Очень красивая, нет этой новомодной худобы, где кожа да кости!!! Женственные формы, Ирина, вы супер!!!», — пишут они в многочисленных комментариях.
Напомним, на днях Ирина Дубцова опубликовала фото в легком пляжном платье и похвасталась стройными ногами. Поклонники осыпали ее комплиментами, отметив, что артистка заметно похудела.
Фото: Instagram
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