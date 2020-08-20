«Шикарные формы к пляжу готовы»: Ирина Дубцова похвасталась фигурой после пластической операции

Фолловеры начали гадать, что же с собой сделала Ирина на этот раз. Многие уверены, что Дубцова похорошела после липосакции и очередной коррекции груди. «Какая красивая и худая, отличный результат», «Липосакция точно была», «Наверное, еще и жир лишний убрали?», «Вот это фигура», «Правильно, если есть возможность, можно и новую грудь сделать, почему нет», «Грудь огонь, широкий вверх, узкий низ, круть», «Шикарный результат», «А я думала, вы в спортзале занимались...», «Очень красивая, нет этой новомодной худобы, где кожа да кости!!! Женственные формы, Ирина, вы супер!!!», — пишут они в многочисленных комментариях.

Напомним, на днях Ирина Дубцова опубликовала фото в легком пляжном платье и похвасталась стройными ногами. Поклонники осыпали ее комплиментами, отметив, что артистка заметно похудела.