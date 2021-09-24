Тома Фелтона срочно увезли в больницу – что произошло со звездой «Гарри Поттера»
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Фото: @t22felton
Тома Фелтона госпитализировали в штате Висконсин во время игры в гольф – актеру неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Об этом сообщает издание Golf Digest.
«Во время сегодняшнего матча знаменитостей в рамках Ryder Cup с актером и музыкантом произошел инцидент медицинского характера на поле, когда он выступал в составе команды Европы. Его доставили в больницу для оказания помощи», — цитирует издание сообщение представителя Ассоциации профессиональных игроков гольфа США.
Сейчас данных о состоянии актера нет, причину недомогания медики пока не уточнили, однако известно, что во время транспортировки он находится в сознании.
Стоит отметить, что два дня назад актеру исполнилось 34 года. После окончания саги о мальчике-волшебнике актер редко привлекает к себе внимание журналистов. Однако некоторое время назад о нем снова говорили с легкой руки коллеги по саге Эммы Уотсон, которая в одном из своих интервью призналась, чтобы была влюблена в исполнителя роли Драко Малфоя.
Фото: Instagram Тома Фелтона