Тома Фелтона срочно увезли в больницу – что произошло со звездой «Гарри Поттера»

Тома Фелтона госпитализировали в штате Висконсин во время игры в гольф – актеру неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Об этом сообщает издание Golf Digest.

«Во время сегодняшнего матча знаменитостей в рамках Ryder Cup с актером и музыкантом произошел инцидент медицинского характера на поле, когда он выступал в составе команды Европы. Его доставили в больницу для оказания помощи», — цитирует издание сообщение представителя Ассоциации профессиональных игроков гольфа США.