«Толстая версия» Ким Кардашьян потратила 300 тысяч рублей ради сходства со звездой
Фото: Instagram/@sammyy02k
Как уточнила 28-летняя девушка, окружающие недолюбливают ее за то, что она похожа на Кардашьян. «Многие парни называют меня уродиной. Мне говорят, что я — жирная Ким или толстая версия ее сестры Кайли Дженнер», — подчеркнула она.
Американку негативные комментарии расстраивают. Она жалуется, что люди, даже не зная ее, пишут гадости. «Я понимаю, что не могу нравиться всем подряд. Каждый имеет право на свое мнение, и я не буду спорить с теми, кто называет меня толстой!», — уточнила она.
При этом именно сходство со звездой прославило модель в Сети. Она набрала 3,3 миллиона подписчиков в Instagram и 835,4 тысячи подписчиков в TikTok. Лишний вес не беспокоит девушку, ведь именно благодаря ему она зарабатывает деньги. Сэмми горда тем, что похожа на звезду, которая выглядит великолепно в свои 40 лет. На то, чтобы быть похожей на Кардашьян, она потратила три тысячи фунтов стерлингов (почти 300 тысяч рублей).
Ранее мы писали, что жительница Великобритании по имени Чали потратила один миллион фунтов стерлингов (100 миллионов рублей) ради сходства с американской звездой Ким Кардашьян. В течение нескольких лет Чали покупала вещи, которые есть в гардеробе Кардашьян. К примеру, она носит несколько дизайнерских платьев стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей). Кроме того, британка приобрела пальто модного дома Givenchy за семь тысяч фунтов стерлингов (700 тысяч рублей) и туфли бренда Tom Ford за одну тысячу фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей).
Фото: Instagram/@sammyy02k, picture-alliance.com
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