«Толстая версия» Ким Кардашьян потратила 300 тысяч рублей ради сходства со звездой

Как уточнила 28-летняя девушка, окружающие недолюбливают ее за то, что она похожа на Кардашьян. «Многие парни называют меня уродиной. Мне говорят, что я — жирная Ким или толстая версия ее сестры Кайли Дженнер», — подчеркнула она.

Американку негативные комментарии расстраивают. Она жалуется, что люди, даже не зная ее, пишут гадости. «Я понимаю, что не могу нравиться всем подряд. Каждый имеет право на свое мнение, и я не буду спорить с теми, кто называет меня толстой!», — уточнила она.