Толкалина поделилась архивным фото Кончаловского с новорожденной дочерью на руках

Напомним, что до свадьбы Мария и Никита встречались несколько лет. Никита Кузьмин старше Марии Кончаловской на 9 лет. Познакомились будущие супруги случайно — однажды Мария сильно замерзла, гуляя по улице, и симпатичный молодой человек галантно предложил ей свою рубашку, после этого она дала Никите номер мобильного телефона. Так началась эта история любви.