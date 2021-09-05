Толкалина поделилась архивным фото Кончаловского с новорожденной дочерью на руках
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Фото: Instagram
Актриса Любовь Толкалина поделилась редкой фотографией из личного фотоальбома. 43-летняя звезда выложила в соцсети трогательный снимок Егора Кончаловского с их новорожденной дочерью Марией на руках. Поводом стала предстоящая годовщина свадьбы Марии Михалковой-Кончаловской с Никитой Кузьминым. Она состоялась год назад.
«Послезавтра у этого Кукусика годовщина свадьбы. А здесь ей месяц от роду, это день крестин. Пусть хранит тебя мужская любовь и забота, мой ангел», — подписала пост, обратившись к дочери, Любовь Толкалина.
Напомним, что до свадьбы Мария и Никита встречались несколько лет. Никита Кузьмин старше Марии Кончаловской на 9 лет. Познакомились будущие супруги случайно — однажды Мария сильно замерзла, гуляя по улице, и симпатичный молодой человек галантно предложил ей свою рубашку, после этого она дала Никите номер мобильного телефона. Так началась эта история любви.
Фото и видео: @tolkalinaliuba, @welcometomaria/Instagram