Тодоренко рассказала, как встречалась с моряком и ушла от него на «Фабрику звезд — 2»

«Все закончилось, когда Саша ушел в рейс, он моряк, а я ушла на «Фабрику звезд». Я его видела после «Фабрики», у него прекрасная жена, ребенок. Мы встретились в Одессе спустя почти десять лет, рассказали друг другу, как живем, чем занимаемся. Мы повзрослели, помудрели, остались теплые чувства, братско-сестринские», – вспомнила она, пишет «Собеседник».

Ранее Регина Тодоренко рассказала об отношениях с Владом Топаловым. Бывший солист группы Smash!! Влад Топалов и ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко вместе уже более трех лет. В 2018 году у пары родился сын Майкл. Через полгода они связали себя узами брака в Италии. Влюбленные занимались совместными проектами и создавали впечатление идеальной семьи. Но, как призналась девушка, после рождения ребенка их спокойная жизнь уже не стала прежней.