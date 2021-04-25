Страсть угасла: Регина Тодоренко об отношениях с Владом Топаловым

Бывший солист группы “Smash” Влад Топалов и ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко вместе уже более трех лет. В 2018 году у пары родился сын Майкл. Через полгода они связали себя узами брака в Италии. Влюбленные занимались совместными проектами и создавали впечатление идеальной семьи. Но, как призналась девушка в интервью «Север шоу», после рождения ребенка их спокойная жизнь уже не стала прежней.

«Когда появляются дети, ты совсем забываешь про эту романтическую часть, которая очень важна. Начинаешь погружаться в рутину, быт, заказать еду, думаешь о подгузниках… А потом вспоминаешь про мужа. А, муж? Да, у меня где-то был муж. Прости, как тебя зовут», – рассказывает ведущая Елене Север.

30-летняя Регина отметила, что несмотря на загруженные графики, супруги пытаются как можно чаще ездить отдыхать. Даже несмотря на то, что после опроса в Instagram подписчики девушки советуют ей больше выезжать с мужем наедине, чтобы вернуть страсть, Тодоренко все равно считает, что лучший отдых может быть только втроем с сыном.