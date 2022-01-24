Точь-в-точь отец: 5-летнему сыну Олега Сироты сменили имидж
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Фото: Instagram @sirotaoleg
Недавно Олег Сирота удивил поклонников неожиданным преображением. Сыровар похудел на 25 кг, подкачал мышцы и наконец избавился от небрежных кудрей. Теперь он носит стильную укладку с зачесом и аккуратно оформляет бороду.
Вслед за Олегом к парикмахеру отправился его сын Киприан. Мальчик сменил длинные волнистые волосы на короткую стрижку точно как у отца. Подписчики Сироты поспешили подметить их сходство: «Родная кровь, сразу видно», «Очень похож, оба суперкрасавчики!!», «Двое из ларца одинаковы с лица!»
Напомним, что Олег Сирота решился на кардинальное преображение из-за проблем со здоровьем. Он страдал от аритмии и высокого давления. Регулярные занятия спортом и правильное питание помогли фермеру привести себя в порядок.
В прошлом году сыровар развелся со своей супругой Пелагеей. «Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились», — сообщил основатель проекта «Русский пармезан» в Instagram в то время. Хотя четверо детей пары остались жить с матерью, Олег продолжает поддерживать с ними контакт.