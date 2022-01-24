Точь-в-точь отец: 5-летнему сыну Олега Сироты сменили имидж

Напомним, что Олег Сирота решился на кардинальное преображение из-за проблем со здоровьем. Он страдал от аритмии и высокого давления. Регулярные занятия спортом и правильное питание помогли фермеру привести себя в порядок.

В прошлом году сыровар развелся со своей супругой Пелагеей. «Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились», — сообщил основатель проекта «Русский пармезан» в Instagram в то время. Хотя четверо детей пары остались жить с матерью, Олег продолжает поддерживать с ними контакт.